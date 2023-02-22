اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيَّة، بأن مستوطنين اقتحموا المكان من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

اقرأ أيضاً: خاطر: السماح باقتحام الأقصى دون قيود سيُفجّر الأوضاع على جميع المستويات

وتتم الاقتحامات للمسجد الأقصى بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.











المصدر / فلسطين أون لاين