وظيفة شاغرة في مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، هي مؤسسة خيرية غير ربحية، تأسست عام 2013 للعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق الفقيرة والمهمشة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وصل إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا تعلن فيه عن حاجتها إلى الوظيفة التالية:

- المسمى الوظيفي: رئيس قسم الأيتام

- مدة العقد: لمدة سنة قابل للتجديد

- الهدف من الوظيفة: تهدف هذه الوظيفة إلى الارتقاء بالعمل مع الأيتام في قطاع غزة، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأيتام من خلال تطوير ومتابعة آليات البحث الميداني مع المؤسسات الشريكة وتقييم حاجات الأيتام في إطار التوجيه العام وذلك لضمان توفير مستوى عالي لرعاية الأيتام تمشياً مع الأنظمة والإجراءات الخاصة بالمؤسسة.

المهام والمسؤوليات:

- إدارة قسم الأيتام وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والسنوية للقسم ضمن برامج ومشاريع المؤسسة.

- التنسيق والمتابعة مع الهيئات المحلية والشركاء في تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف المطلوبة.

- ابتكار أساليب جديدة ومتطورة في آليات العمل مع الأيتام في قطاع غزة.

- التدقيق والاشراف على البحث الميداني والتدخل مع بعض الحالات حسب الحاجة لذلك.

- التنسيق والمتابعة مع المانحين والممولين ومتابعة الطلبات المتعلقة بالقسم من قطاع غزة لماليزيا والعكس.

- كتابة التقارير الإدارية المرحلية والنهائية لكل مشروع باللغة الانجليزية.

- العمل على دراسة وتقييم الاحتياجات (Needs Assessment) المتعلقة بتنفيذ كل مشروع.

- اعداد دراسات تقييم الأثر بعد تنفيذ كل مشروع.

- إجادة مهارات التعامل مع الأيتام وذويهم خلال تنفيذ برامج القسم.

- القدرة على العمل الميداني بما يتعلق بالبحث وتنفيذ المشاريع في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

- القدرة على تنفيذ الأعمال الموكلة اليه والعمل تحت الضغط.

- تمثيل المؤسسة ومشاريعها بشكل إيجابي وبأسلوب مهني بشكل دائم امام الشركاء.

- المشاركة الفاعلة في مشاريع المؤسسة والأنشطة التي تنفذها.

- الالتزام التام بالقوانين الإدارية والمالية واللائحة الداخلية للمؤسسة.

- الالتزام بأية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المدير المباشر ضمن طبيعة العمل.

- التنسيق والمتابعة مع أقسام المؤسسة المختلفة للحفاظ على تكاملية العمل.

متطلبات الوظيفة:

- يفضل أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو ما يعادلها من التخصصات المشابهة.

- يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير في التخصصات المذكورة أو في الإدارة.

- تقبل التخصصات الأخرى بشرط وجود خبرة ملائمة عند المتقدم في هذا العمل أو الأعمال المشابهة.

- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجالات الخدمة الاجتماعية أو المؤسسات الأهلية خاصة في عمل الأيتام.

- حاصل على شهادة احترافية مثل شهادة مؤسسة PM4NGOs أو شهاد Project Management Professional (PMP) أو ما يعادلها.

- إجادة استخدام الحاسوب، ويفضل حاصل على رخصة قيادة الحاسوب.

- القدرة على العمل تحت الضغط والتحلي بروح الفريق والعمل التطوعي.

- القدرة على الاتصال والتواصل والتشبيك مع المؤسسات الحكومية والمحلية والدولية.

- القدرة على إدارة فريق العمل وتوزيع المهام بما يحقق الهدف المطلوب من كل مشروع ومن القسم بشكل عام.

- اجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة (شرط رئيسي).

طريقة التسجيل

- التسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/rexWqeBaJxKZsR9T6

- آخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 26/02/2023م

-للاستفسار التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected] أو الجوال: 0592724071 خلال وقت الدوام الإداري.