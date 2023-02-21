من هو معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء صوب ملعب أنفيلد، الذي يستضيف مباراة ليفربول وريال مدريد في ذهاب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023.

ويتطلع نادي ليفربول بقيادة نجمه الدولي المصري محمد صلاح، للثأر من ريال مدريد الذي فاز عليه في نهائي المسابقة عامي 2018 و2022.

معلق مباراة ليفربول وريال مدريد

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية، مالكة حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

موعدنا الليلة بإذن الله في مواجهة الذهاب لثمن نهائي (الأبطال) بدوري الأبطال في الأنفيلد بين ليفربول والريال .

المتعة منتظرة في مواجهة الثأر أو التأكيد.. pic.twitter.com/VpuhHJuqxF — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) February 21, 2023

وكشفت أنه سيكون الجزائري حفيظ دراجي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

وتذاع مباراة ليفربول وريال مدريد على قنوات: قناة beIN 4K HDR. قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة ريال مدريد وليفربول

آخر مباراة جمعت بين ليفربول وريال مدريد كانت، في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا في باريس، حيث فاز ريال مدريد بهدف دون رد.

وكانت خسارة العام الماضي مؤلمة بشكل خاص في نهاية مطاردة الـ"ريدز" للرباعية التاريخية، فاكتفى في نهاية المطاف بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ما تسبب في معاناة لاعبيه ذهنيا وبدنيا هذا الموسم.

من جهته، يدخل النادي الملكي مباراة اليوم وفي جعبته أربعة انتصارات متتالية ومنتشيا بتتويجه بطلا لمونديال الأندية في المغرب.

وتكتسي المسابقة القارية العريقة أهمية كبيرة بالنسبة لريال مدريد وقد تكون المنقذ الوحيد لموسمه حيث يتخلف بفارق ثماني نقاط عن برشلونة في الليغا وينتظره كلاسيكو (ذهابا وإيابا) مع الاخير في نصف نهائي مسابقة كأس الملك المحلية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء 15 مارس المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل ريال مدريد.

المصدر / وكالات