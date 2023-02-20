عودة بنزيمة قبل مباراة ليفربول وريال مدريد و4 غيابات عن "الملكي"

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه المُستدعاة لخوض مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد (حامل اللقب) ضيفًا ثقيلًا على ليفربول (الوصيف) في إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مساء غد الثلاثاء على ملعب "أنفيلد"، في ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية، في المواجهة التي تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة، العاشرة بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة النادي الملكي عودة الدولي الفرنسي كريم بنزيما، بعد تعافيه من الإصابة، حيث كان يُعاني من إجهاد حرمه من الحضور في المباراة الماضية أمام أوساسونا والتي انتصر فيها الميرينغي (2-0)، كما عاد البلجيكي إدين هازارد، واستُدعي المهاجم الشاب ألفارو رودريغيز.

ولم يحضر مع ريال مدريد للمباراة الثالثة تواليًا، النجم الألماني توني كروس، الذي يُعاني من إصابة المعدة والأمعاء، كما استمر غياب الفرنسي فيرلاند ميندي في ظل عدم تعافيه من الإصابة بجانب مواطنه لاعب الوسط أوريلين تشواميني، فضلًا عن ماريانو دياز.

قائمة ريال مدريد لمباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، دافيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديغير.

خط الوسط: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينغا، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، ماريو مارتين، سيرخيو أريباس.

خط الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، ألفارو رودريغيز.

المصدر / وكالات