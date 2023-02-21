الضفة: حراك المعلمين يؤكد استمرار الإضراب ويوجه تحذيرًا لحكومة اشتية

أعلن حراك المعلمين بالضفة الغربية، مساء الاثنين، عن استمرار الإضراب من الطابور الصباحي والمغادرة تمام الساعة 11:00 صباحاً وعدم إعطاء أي حصة لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي بنفس الوتيرة، وحتى إشعار آخر.

وحذّر حراك المعلمين في بيان صحفي حكومة اشتية "من مغبة التلاعب بأرزاق أسرنا مجدداً، فما جرى اليوم سيكون مجرد مزحة أمام ما سنرد به إن تطاولت الحكومة على أي مديرة أو معلمة أو سكرتيرة أو مرشدة على خلفية الفعاليات التي نقوم بها".

وقال البيان " إننا نضيف إلى مطالبنا العادلة قضية إلغاء كافة العقوبات الباطلة وغير المسؤولة التي تعرضت لها الهيئات الإدارية والتدريسية نتيجة ممارسة الحق الواضح في المطالبة بأمور عادلة بالطرق المشروعة".

وأضاف البيان إنّ مطالب الحراك هي "موضوع النزاع الحالي مع الحكومة، وهي واضحة وجلية بشقيها الإداري والمادي، والتي تتمثل في تشكيل نقابة ديمقراطية للمعلمين غير مشروطة الترشح والانتخاب، والراتب كاملاً مع إضافة العلاوات المتفق عليها، وجدولة المتأخرات ضمن سقف زمني محدد، والتعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً تحت أي ظرف".

وأكَّد الحراك أنه "لا يعترف بأي مفاوضات أو تصريحات أو جلسات أو مبادرات لا تضمن التنفيذ الفوري للمطالب المذكورة سابقاً والملخصة في النقابة وهي: النقابة الديمقراطية، إضافة إلى إلغاء العقوبات، ودفع الراتب كاملاً مع العلاوات المتفق عليها وجدولة المتأخرات ضمن سقف زمني محدد وواضح مع ضمان عدم المساس بالراتب مستقبلاً تحت أي ظرف".

ونظّم آلاف المعلمين أمس الاثنين، اعتصاماً، أمام مجلس الوزراء في رام الله، وذلك بدعوة من حراك المعلمين، في مسعى منه لتنفيذ مطالبه التي يخوض من أجلها حراكاً منذ أسابيع.

المصدر / فلسطين أون لاين