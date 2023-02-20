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بالصور ضبط 50 ألف حبة مخدر "روتانا" برفح

20 فبراير 2023 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
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ضبط 50 ألف حبة مخدر "روتانا" برفح

ضبطت إدارة شرطة مكافحة المخدرات برفح، فجر اليوم الثلاثاء، قرابة 50 ألف حبة مُخدّر من نوع روتانا، أثناء محاولة تهريبها إلى قطاع غزة.

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وقالت المكافحة في تصريح "لموقع الداخلية" إنه تم ضبط الكمية المذكورة مُخبّأة داخل شُحنة من البضائع الواردة إلى قطاع غزة.

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ولفتت إلى أنه وخلال عملها الدوري، وتفتيشها للبضائع الواردة إلى قطاع غزة، تمكنت عناصرها باستخدام الكلاب البوليسية والتحريات الميدانية من الكشف عن الحبوب المخدرة داخل عدد من "المشاطيح الخشبية" التي تحمل البضائع الواردة للقطاع.

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وبيّنت شرطة المكافحة إلى أنها أوقفت أحد المشتبه بهم، وتحديد هوية آخرين متورطين في الحادثة.

ونوهت إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى النيابة المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وشدّدت المكافحة على أنها تتابع كافة المنافذ البرية والبحرية في قطاع غزة بشكل دقيق، مؤكدةً أنها ماضية بكل قوةٍ وحزم في ملاحقتها تجار ومروجي المواد المخدرة؛ لحماية شعبنا ومجتمعنا من هذه الآفة الخطيرة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #مكافحة المخدرات #الداخلية #مروجي المخدرات

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