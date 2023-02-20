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طالع كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

20 فبراير 2023 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء.

وقالت: إن "السفر سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/7)، وكذلك السفر للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/7).

وطالبت بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #معبر رفح #كشف المسافرين

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