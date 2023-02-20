الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر محمد عمر حامد عقب اقتحام منزله في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، ووجدي الخطيب، وحمزة الخطيب، ولؤي ياسين من بلعين غرب المحافظة.

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وأوضحت أن الاحتلال اعتقل الشابين محمود إسماعيل وعبد صلاح عقب اقتحام منزليهما في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، والشابين معاذ ضرار وزياد شتيوي خلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إياس عبد القادر عقب اقتحام منزله في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، والجريح وسام رائد الحتاوي من الرام.

المصدر / فلسطين أون لاين