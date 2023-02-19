النائب قرعاوي: العصيان المدني خطوة مهمَّة لمواجهة صلف الاحتلال وإرهابه

أكد النائب فتحي قرعاوي أن شروع المقدسيّين، في عدد من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، بتنفيذ العصيان المدني رفضًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق المقدسيّين، يعد خطوة مهمَّة في مواجهة صلف الاحتلال وإرهابه بحق المواطن المقدسي.

وأشار النائب قرعاوي في تصريح وصل " " نسخة عنه، اليوم الأحد، إلى أن تنفيذ هذا القرار والنجاح فيه بالحد المقبول، يعني أنه ستكون خيبة أمل كبيرة للاحتلال خاصة في القدس.

وأضاف أن هذا يعني أن القدس ربما تخرج عن سيطرة الاحتلال في أوقات قادمة، لأن الوضع في القدس أصبح غير محتمل ولا يطاق.

ورأى قرعاوي أن الاحتلال إذا لم يتدارك الوضع في القدس ويتراجع عن عقوباته، ومشاريعه الاستيطانية التهويدية بحق المدينة المقدّسة وضواحيها والانتهاكات المتصاعدة بحق المقدّسات فسوف تكون له عقبة كبيرة يصعب التعامل معها وسينتقل عدواها إلى مناطق أخرى.

وأوضح أنَّ المطلوب فلسطينيًّا بالدرجة الأولى دعم أهل القدس في جميع الخطوات التي يتخذونها، وذلك باعتبار الضفة وغزة والداخل المحتل عام 1948 والقدس جسدًا واحدًا، وأنَّ أية خطوات قادمة يجب أن تكون موحدة.

وعلى مدار الأيام الماضية، شدَّد جيش الاحتلال خناقه وحملات التضييق على المقدسيّين، وأغلق حاجز شعفاط بشكل متعمَّد لعرقلة حركة الموظفين والعمل والطلاب في ساعات الصباح.

وتتعمَّد قوات الاحتلال استفزاز المقدسيّين بشكل جماعي على الحاجز، من خلال التفتيش المهين والاعتداءات والاعتقالات.

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وبدأ أهالي مخيم شعفاط الخميس الماضي، إضراباً شاملاً رفضاً لسياسة الحصار والعقاب الجماعي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأ في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، تنفيذ قرار العصيان المدني رفضًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق المقدسيين.

وأشعل الشبان إطارات المركبات إيذانًا ببدء فعاليات العصيان المدني في شعفاط وجبل المكبر والعيساوية وعناتا الذي أعلنته القوى الوطنية والإسلامية.

كما اندلعت مواجهات في مخيم شعفاط وبلدة العيساوية رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة.

وأغلق الشباب الثائر مداخل مخيم شعفاط وبلدات وأحياء القدس ضمن فعاليات العصيان المدني الذي يعم أحياء القدس اليوم.

وانطلقت دعوات عبر مكبّرات الصوت في مساجد مخيم شعفاط وعناتا والرام وجبل المكبّر والعيساوية تدعو للانضمام للعصيان والإضراب رفضاً لجرائم الاحتلال وسياساته.

بالتزامن مع ذلك غرّد نشطاء على وسم #القدس_تنتفض مع بدء سريان العصيان المدني في القدس المحتلة ردّاً على جرائم الاحتلال بحق المقدسيّين.

وتأتي خُطوة العصيان المدني رفضًا لإجراءات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي تهدف إلى تهجير السُكان الأصليين وتفريغ المدينة من المقدسيّين.

المصدر / فلسطين أون لاين