معلّقًا على العصيان المدني بالقدس.. النائب أبو راس: الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

اعتبر رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي النائب د. مروان أبو راس أن ما يجري اليوم من عصيان مدني في مدينة القدس وأحيائها، مفخرة للشعب الفلسطيني كله ولكل أحرار العالم، مؤكدًا أنه هذه اللغة وهي لغة القوة التي يفهمها الاحتلال الصهيوني.

وقال أبو راس في تصريح صحفي وصل نسخة عنه " ": "نحن نشد على أيدي شعبنا في القدس، وأحسنتم اختيار الوقت واختيار الوسيلة، ونرجو أن تكون هذه الخطوة مقدَّمة لخطوات أخرى تبنى عليها لتربك الاحتلال ومخططاته وحساباته".

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ودعا أبو الراس إلى تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال، وأن يتم توفير كل الدعم الممكن لأبناء شعبنا خاصة في القدس من أجل إفشال مخططاته خاصة في ظل حكومة الاحتلال الحالية الفاشية.

المصدر / فلسطين أون لاين