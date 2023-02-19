فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

معلّقًا على العصيان المدني بالقدس.. النائب أبو راس: الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

تعرّف إلى حكم مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

اتحاد المقاولين بغزة يتخذ إجراءات تصعيدية لمقاطعة مشاريع الوكالة

لثلاثة أشهر.. إبعاد المرابط أبو بكر الشيمي عن المسجد الأقصى

اعتماد مرشح فلسطين للمشاركة في البطولة العربية

حماس تدعو لتصعيد المقاومة وإسناد أهالي القدس

مهجة القدس: الاعتداء على الأسير المعزول إياد جرادات ورشِّه بالغاز

"الإسلامية المسيحية" تحذّر من مخاطر إقرار قانون العقاب الجماعي ضد المقدسيّين

حتى إشعار آخر.. عصيان مدني بشعفاط ضد جرائم الاحتلال

"السلطة" تعتقل طالبين من الكتلة الإسلامية في الخليل

معلّقًا على العصيان المدني بالقدس.. النائب أبو راس: الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

19 فبراير 2023 . الساعة 16:59 بتوقيت القدس
...
النائب د. مروان أبو راس

اعتبر رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي النائب د. مروان أبو راس أن ما يجري اليوم من عصيان مدني في مدينة القدس وأحيائها، مفخرة للشعب الفلسطيني كله ولكل أحرار العالم، مؤكدًا أنه هذه اللغة وهي لغة القوة التي يفهمها الاحتلال الصهيوني.

وقال أبو راس في تصريح صحفي وصل نسخة عنه "": "نحن نشد على أيدي شعبنا في القدس، وأحسنتم اختيار الوقت واختيار الوسيلة، ونرجو أن تكون هذه الخطوة مقدَّمة لخطوات أخرى تبنى عليها لتربك الاحتلال ومخططاته وحساباته".

اقرأ أيضًا: خاطر: العصيان والمواجهة مع الاحتلال هي عنوان المرحلة القادمة في القدس

ودعا أبو الراس إلى تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال، وأن يتم توفير كل الدعم الممكن لأبناء شعبنا خاصة في القدس من أجل إفشال مخططاته خاصة في ظل حكومة الاحتلال الحالية الفاشية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #عصيان مدني #النائب أبو راس #العصيان في القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة