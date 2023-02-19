"حماس" تنعى والدة القائد العام الأول لكتائب "القسام" الشهيد "النمروطي"

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام، الحاجة آمنة أحمد النمروطي "أم جميل"، والدة القائد العام الأول لكتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد ياسر النمروطي.

وقالت "حماس" في بيان صحفي، اليوم الأحد: "توفيت والدة القائد النمروطي فجر اليوم الأحد 28/ رجب 1444ه الموافق 19/فبراير 2023 بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء والصبر على فراق الأبناء والأحبة بين شهيد وأسير ومبعد".

وتوجهت "حماس" وجناحها العسكري كتائب القسام، بخالص تعازيها لذوي الراحلة أم جميل وأبنائها الكرام ولعموم آل النمروطي في الوطن والشتات.

وسألت المولى "أن يتغمدها برحمته ويتقبلها مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا".

المصدر / فلسطين أون لاين