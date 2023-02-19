فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محمد الطوس.. 3 أبناء شبُّوا في انتظار تحرُّره

الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم السادس على التوالي

على فراش احتضارها.. انقطع اتصال الأسير السعدي بأمه إلى الأبد

الصحة بغزة: الاحتلال يمنع إدخال الأجهزة الطبية إلى غزة لليوم 436

موعد ورابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 2/2023

ردًّا على إجراءات الاحتلال.. بدء العصيان المدني في القدس

الأسير محمد داود.. لقاء العائلة ممنوع لـ99 عامًا

أهالي "الدهيشة" يُصَعِّدون احتجاجاتهم ضد غلاء المواد الأساسية

إعلان توظيف صادر عن مستشفى الخير بخان يونس

"حماس" تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا

الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم السادس على التوالي

19 فبراير 2023 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
...
الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف "إيتامار بن غفير"، ومن بينها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

اقرأ أيضاً: الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون معركة العصيان الجماعي

وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

وكانت لجنة الطوارئ أعلنت في وقت سابق عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#إدارة السجون #العصيان # الأسرى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة