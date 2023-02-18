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26 عملاً مقاوماً في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

18 فبراير 2023 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 26 عملاً مقاوماً، من بينها 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفين، وإحراق 3 زجاجات حارقة، إلى جانب إحراق نقطة عسكرية وإعطاب آلية، واندلاع 14 نقطة مواجهة.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد اندلعت مواجهات مع الاحتلال في كل من سلوان والعيزرية في القدس، وفي راس كركر وسلواد ومعسكر عوفر في رام الله، وقوصين في نابلس، إلى جانب عزون في قلقلية، وباب الزاوية وبيت أمر في الخليل

وسجل "معطى" إطلاق مقاومين فلسطينيين النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز سالم ومستوطنة حومش ومرج بن عامر في جنين، بالإضافة إلى حاجز صرة وجبل جرزيم في نابلس.

وألقى الفلسطينيون الزجاجات الحارقة صوب الاحتلال في قلقيلية، وفي واد جنيس ومخيم العروب في الخليل، وفجروا عبوات ناسفة وأعطبوا آلية عسكرية.

المصدر / حرية نيوز
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#المقاومة #القدس المحتلة #الضفة الغربية

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