ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 40 ألفا و642 في تركيا

أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يونس سيزر، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفا و642 شخصا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به سيزر من مركز تنسيق "آفاد" في العاصمة أنقرة، السبت.

وأوضح سيزر أن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء غد الأحد.

وتابع: "ربما ستستمر جهود البحث والإنقاذ في بضعة مبانٍ".

ولفت إلى وقوع 5700 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 فبراير/شباط الجاري.

وأوضح أنه تم منح مساعدات نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة (531 دولارا) لأكثر من 682 ألف مواطن، مشيرا إلى استمرار تقديم المساعدات النقدية للمواطنين.

من جهته أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مشافي الولايات العشر المتضررة، بلغ 6 آلاف و108 أشخاص.

وأوضح في تصريح من مركز التنسيق التابع لـ"آفاد" بولاية هطاي، أن إجمالي عدد المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في جميع الولايات بلغ 21 ألفا و859 شخصا.

وأشار إلى استكمال علاج 13 ألفا و612 شخصا.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / الأناضول