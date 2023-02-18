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الآلاف يحيون ذكرى الإسراء والمعراج في "الأقصى"

18 فبراير 2023 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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الآلاف يحيون ذكرى الإسراء والمعراج في "الأقصى"

أحيا آلاف المواطنين، منذ ساعات الصباح، ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المبارك.

وتوافَد المصلون رغم الحواجز والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال، عبر نصب الحواجز العسكرية، وإجراء تفتيشات دقيقة في بطاقات المواطنين، ومنع العديد منهم من الوصول إلى "الأقصى".

وعقد المواطنون الذين تمكنوا من الوصول للأقصى على إقامة حلقات مصليات الأقصى، ومواعظ دينية، ومدائح نبوية وأجواء روحانية.

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ووزّع المحتفلون في الأقصى بمناسبة الإسراء والمعراج، الحلوى، فيما رسم رسومات مفرحة على وجوه الأطفال.

وشهدت أسواق القدس، خاصة البلدة القديمة، منها نشاطًا في حركة المتسوقين، الذين ساروا في الأزقة للوصول لأبواب المسجد الأقصى، مُردّدين الأناشيد الدينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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