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20 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

20 فبراير 2023 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
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20 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 20 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي الفلسطيني والعربي والدولي يضع "فلسطين أون لاين"، أبرزه في نقاط:

  • 1928 إنجلترا تعترف باستقلال إمارة شرق الأردن وتحتفظ لنفسها بالإشراف العسكري وبعض الإشراف المالي.
  • 1948 وصول باخرة إلى (تل أبيب) تُقل (280) مهاجرًا للانضمام لعصابة الهاغاناه الصهيونية.
  • 1948 عصابة الهاغاناه الصهيونية تقصف أحياء في حيفا بقذائف المورتر.
  • 1963 القوات العربية تنسحب من الكويت بعد تسلم عبد السلام عارف حكم العراق وإعدام عبد الكريم قاسم.
  • 1969 الكيان العبري ينضم إلى معاهدة جنيف لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
  • 2002 استشهاد القائد القسامي مـحمود مطلق عيسى قائد لواء الوسطى في كتائب القسام.
  • 2002 النيران تلتهم قطارًا وتقتل 370 راكبًا وتصيب 65 في الرقاع الغربية بصعيد مصر.
  • 2005 الحكومة الصهيونية تقرر إنشاء مسار جديد في المنطقة الجنوبية من الجدار العازل، بالتزامن مع قرار الاندحار الصهيوني من قطاع غزة.
  • 2009 الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس يكلف رئيس حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.
المصدر / فلسطين أون لاين
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