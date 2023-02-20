20 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 20 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي الفلسطيني والعربي والدولي يضع "فلسطين أون لاين"، أبرزه في نقاط:

1928 إنجلترا تعترف باستقلال إمارة شرق الأردن وتحتفظ لنفسها بالإشراف العسكري وبعض الإشراف المالي.

إنجلترا تعترف باستقلال إمارة شرق الأردن وتحتفظ لنفسها بالإشراف العسكري وبعض الإشراف المالي. 1948 وصول باخرة إلى (تل أبيب) تُقل (280) مهاجرًا للانضمام لعصابة الهاغاناه الصهيونية.

وصول باخرة إلى (تل أبيب) تُقل (280) مهاجرًا للانضمام لعصابة الهاغاناه الصهيونية. 1948 عصابة الهاغاناه الصهيونية تقصف أحياء في حيفا بقذائف المورتر.

عصابة الهاغاناه الصهيونية تقصف أحياء في حيفا بقذائف المورتر. 1963 القوات العربية تنسحب من الكويت بعد تسلم عبد السلام عارف حكم العراق وإعدام عبد الكريم قاسم.

القوات العربية تنسحب من الكويت بعد تسلم عبد السلام عارف حكم العراق وإعدام عبد الكريم قاسم. 1969 الكيان العبري ينضم إلى معاهدة جنيف لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

الكيان العبري ينضم إلى معاهدة جنيف لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. 2002 استشهاد القائد القسامي مـحمود مطلق عيسى قائد لواء الوسطى في كتائب القسام.

استشهاد القائد القسامي مـحمود مطلق عيسى قائد لواء الوسطى في كتائب القسام. 2002 النيران تلتهم قطارًا وتقتل 370 راكبًا وتصيب 65 في الرقاع الغربية بصعيد مصر.

النيران تلتهم قطارًا وتقتل 370 راكبًا وتصيب 65 في الرقاع الغربية بصعيد مصر. 2005 الحكومة الصهيونية تقرر إنشاء مسار جديد في المنطقة الجنوبية من الجدار العازل، بالتزامن مع قرار الاندحار الصهيوني من قطاع غزة.

الحكومة الصهيونية تقرر إنشاء مسار جديد في المنطقة الجنوبية من الجدار العازل، بالتزامن مع قرار الاندحار الصهيوني من قطاع غزة. 2009 الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس يكلف رئيس حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين