19 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 19 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي الفلسطيني والعربي والدولي يضع "فلسطين أون لاين"، أبرزه في نقاط:

1959 إعلان استقلال جمهورية قبرص.

إعلان استقلال جمهورية قبرص. 1986 الملك حسـين يعلن انتهاء العمل بالاتفاق الأردني الفلسطيني الذي وقع في عام 1985م.

الملك حسـين يعلن انتهاء العمل بالاتفاق الأردني الفلسطيني الذي وقع في عام 1985م. 1986 الاتحاد السوفيتي يطلق محطة الفضاء مير حاملة معها 3 أفراد لتدور في المدار لمدة 15 سنة، تكللت خلالها بالنجاح لمدة 10 سنوات من زمنها المتوقع.

الاتحاد السوفيتي يطلق محطة الفضاء مير حاملة معها 3 أفراد لتدور في المدار لمدة 15 سنة، تكللت خلالها بالنجاح لمدة 10 سنوات من زمنها المتوقع. 2002 مصرع 6 جنود إسرائيليين خلال هجوم شنّه مجاهدون من كتائب القسام بالأسلحة على حاجز عسكري قرب قرية "عين عريك" غرب رام الله.

مصرع 6 جنود إسرائيليين خلال هجوم شنّه مجاهدون من كتائب القسام بالأسلحة على حاجز عسكري قرب قرية "عين عريك" غرب رام الله. 2005 مجلس الوزراء الصهيوني يوافق بأغلبية كبيرة على الاندحار من قطاع غزة بسبب ضراوة المقاومة الفلسطينية.

مجلس الوزراء الصهيوني يوافق بأغلبية كبيرة على الاندحار من قطاع غزة بسبب ضراوة المقاومة الفلسطينية. 2008 فيدل كاسترو يعلن استقالته من رئاسة كوبا بعد 5 عقود من حكمها.

فيدل كاسترو يعلن استقالته من رئاسة كوبا بعد 5 عقود من حكمها. 2014 (فيس بوك) تعلن شراء (واتس آب) مقابل 16 - 19 مليار دولار.

(فيس بوك) تعلن شراء (واتس آب) مقابل 16 - 19 مليار دولار. 2015 هيئة شؤون الأسرى تكشف تعذيب أسير قاصر بالصعقات الكهربائية في سجن "المسكوبية".

المصدر / فلسطين أون لاين