19 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 19 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي الفلسطيني والعربي والدولي يضع "فلسطين أون لاين"، أبرزه في نقاط:
- 1959 إعلان استقلال جمهورية قبرص.
- 1986 الملك حسـين يعلن انتهاء العمل بالاتفاق الأردني الفلسطيني الذي وقع في عام 1985م.
- 1986 الاتحاد السوفيتي يطلق محطة الفضاء مير حاملة معها 3 أفراد لتدور في المدار لمدة 15 سنة، تكللت خلالها بالنجاح لمدة 10 سنوات من زمنها المتوقع.
- 2002 مصرع 6 جنود إسرائيليين خلال هجوم شنّه مجاهدون من كتائب القسام بالأسلحة على حاجز عسكري قرب قرية "عين عريك" غرب رام الله.
- 2005 مجلس الوزراء الصهيوني يوافق بأغلبية كبيرة على الاندحار من قطاع غزة بسبب ضراوة المقاومة الفلسطينية.
- 2008 فيدل كاسترو يعلن استقالته من رئاسة كوبا بعد 5 عقود من حكمها.
- 2014 (فيس بوك) تعلن شراء (واتس آب) مقابل 16 - 19 مليار دولار.
- 2015 هيئة شؤون الأسرى تكشف تعذيب أسير قاصر بالصعقات الكهربائية في سجن "المسكوبية".
المصدر / فلسطين أون لاين