طرد وفد الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي

ذكرت مصادر إعلامية، اليوم السبت، بأن أمن قمة الاتحاد الافريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، طرد وفد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصادر، "بالرغم من تسلل الوفد الإسرائيلي خلسة إلى قاعة الجلسة، مستعملا بطاقات دخول لأشخاص آخرين، إلا أن أمن قمة الإتحاد الافريقي اكتشفهم وقام بطردهم".

وادعى وفد الاحتلال، أن "لديه دعوة لحضور جلسة افتتاح قمة الاتحاد الافريقي، لكن لم يتمكن من إثبات ذلك، وعلى أثرها قام أمن القاعة بإجبارهم على الخروج وطردهم من القاعة".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أنّ مفوضية الاتحاد الأفريقي ألغت دعوة كانت وجهتها سابقاً إلى (إسرائيل) لحضور افتتاح القمة اليوم، بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب أفريقيا لمنع "تل أبيب" من حضور أي نشاط في القمة.

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وكانت مصادر إعلامية جزائرية قد كشفت أنّ مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الأفريقي من (إسرائيل) ستكون على جدول أعمال القمة الأفريقية العادية.

وأضافت المصادر أنّ "الكيان الصهيوني يمارس ضغوطاً على دول القارة السمراء من أجل قبوله عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي، خلال الدورة المرتقبة".

وكانت (إسرائيل) قد مُنحت رسمياً، في شهر تموز/يوليو من عام 2021، صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي.

وقوبل هذا الأمر بانتقادات سفارات كل من الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الأفريقية العربية.

ومن المنتظر أن تناقش الدورة الخامسة والثلاثون للقمة الأفريقية التي تنعقد يومي السبت والأحد، في أديس أبابا، جملة من القضايا، من بينها النظر في طلب جملة من الدول مراجعة قرار إسناد دولة الاحتلال الإسرائيلي صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات