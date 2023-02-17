إعلان العصيان المدني في شعفاط وعناتا بالقدس المحتلة

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية وأهالي مخيم شعفاط، العصيان المدني ضد الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته واجهزته القمعية في مخيم شعفاط وبلدة عناتا اعتبارا من الساعة الثانية فجر الأحد القادم، رداً على الاعتداءات والقيود المشددة بحقهم.

جاء ذلك في بيان صدر عن القوى الوطنية والاسلامية والحراك الشبابي وأهالي وعشائر وسكان مخيم شعفاط وبلدة عناتا، تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه.

ودعا البيان العمال إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، كما دعا أبناء شعبنا إلى مقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق.

وقال البيان: " نعلن عن إغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا صباح يوم الأحد الساعة 4:30 فجرا وعدم السماح للعمال من التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل".

وأضاف: "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني البطل في كافة محافظات الوطن وفي محافظة القدس خاصة إلى التضامن معنا ودعم خطواتنا النضالية من اجل رفع الظلم والقهر الذي يعاني منه سكان المنطقة على حواجز الاحتلال القمعية العنصرية".

وجاء في البيان: "سنعلن عن تفاصيل العصيان المدني في مؤتمر صحفي ليلة السبت القادم وسيعلن عن موعده ومكانه في حينه، كما سيتم التواصل مع جماهير شعبنا في كل ما يستجد من قرارات وإجراءات وفعاليات عن طريق المتحدثين الرسميين باسم أهالي المنطقة والقوى الوطنية والإسلامية فيها".

المصدر / فلسطين أون لاين