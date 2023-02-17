كولر يدافع عن لاعبي الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني

دافع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري، عن لاعبي فريقه بعد تعرضهم لانتقادات لاذعة على خلفية النتائج المخيبة في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في المغرب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واحتل الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته، عقب الخسارة من فلامنغو البرازيلي 2-4 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وشهدت النسخة الأخيرة من المونديال، إهدار العديد عدة فرص سهلة من جانب نجوم الأهلي وعلى رأسهم المهاجم محمد شريف، ليتعرضوا لانتقادات لاذعة.

وقال كولر: "الأهلي لم يمر بفترة تذبذب مستوى، فالفريق ظهر بشكل مميز للغاية في كأس العالم للأندية، وكنا خصما قويا في مباراتي ريال مدريد وفلامنغو".

وأضاف: "أهدرنا العديد من الفرص بكل تأكيد، لكننا أظهرنا شخصية قوية. إهدار الفرص أمر وارد في كرة القدم، ولا يوجد مهاجم يسجل جميع الفرص بكل تأكيد".

وتابع كولر: "فريقي عائد من مونديال الأندية، ولعب في مستويات عالية اكتسب خلالها الفريق مزيدا من الخبرات، ورغم صعوبة مواجهة الهلال، لكننا عكفنا على الاستعداد بشكل جيد للمباراة".

وأضاف كولر: "الفريق حصل على قسط من الراحة بعد كأس العالم للأندية، ولاعبو الفريق يمتلكون خبرات كبيرة في التعامل مع ضغط المباريات".

وقال: "لن أغير في خطة الفريق من مباراة لأخرى وفقا للمنافس، لكن تبقى شخصية الأهلي حاضرة دائما في كل المباريات، ولاعبونا لديهم القدرة على التعامل مع كل المواقف، ولا يركزون إلا في المباراة فقط".

وأشاد كولر بمهاجمي الأهلي، مؤكدا أنهم نجحوا في خلق هجمات وفرص خطيرة في مباريات ذات مستوى عالٍ بكأس العالم للأندية، وهذا يحسب للفريق بالكامل ويؤكد على قوة مهاجمي الأهلي والفريق بالكامل، خاصة أنه لا يوجد مهاجم يتمكن من تسجيل كل الفرص لذلك لديه ثقة كاملة في كل مهاجمي الأهلي وزملائهم من لاعبي الفريق.

المصدر / وكالات