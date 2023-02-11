كأس العالم للأندية.. فلامنغو يتغلّب على الأهلي ويحصد البرونزية

حصد فلامنغو البرازيلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، السبت، عقب تغلّبه على الأهلي المصري بأربعة أهداف لاثنين، في استاد "ابن بطوطة"، بمدينة طنجة المغربية.

ووضع المهاجم غابرييل باربوسا فريق فلامنغو في المقدّمة من علامة الجزاء في الدقيقة 11، ثم سيطر الأهلي وأدرك التعادل عن طريق أحمد عبد القادر الذي تابع تمريرة من علي معلول داخل الشباك البرازيلية عند الدقيقة 37.

وسنحت للأهلي فرصة قلب النتيجة لصالحه من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 58 غير أنَّ معلول أهدرها قبل أن يعود أحمد عبد القادر وينجح في التسجيل للفريق المصري بعد دقيقتين.

وعرفت الدقيقة 67 طرد خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي، الأمر الذي استغله فلامنغو وعدل الكفتين بهدف أحرزه بيدرو في الدقيقة 77.

ومع حلول الدقيقة 84 عاد الحكم ليمنح فلامنغو ركلة جزاء أخرى بمساعدة تقنية "الفار" ترجمها باربوسا إلى هدف ثالث أعاد به فريقه للمقدّمة.

وفي الدقائق الأخيرة اندفع الأهلي للهجوم على أمل تدارك الهزيمة لكن بيدرو سجّل رابع أهداف فلامنغو من هجمة مرتدة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويلتقي في وقت لاحق من مساء السبت فريقا ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا مع الهلال السعودي بطل آسيا في المباراة النهائية.

المصدر / الأناضول