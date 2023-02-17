ماذا قال البرتغالي فيريرا بعد تعادل الزمالك مع المريخ؟

أشاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك المصري بأداء فريقه أمام المريخ السوداني، رغم التعادل السلبي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأخفق الزمالك في تحقيق الفوز للمرة الثانية توالياً واكتفى بتعادل سلبي ضد المريخ، بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

وقال فيريرا خلال مؤتمر صحفي: "الزمالك كان الأفضل، خسرنا أمام شباب بلوزداد في الجولة الأولى بركلة جزاء، ولم نستغل الفرص أمام المريخ اليوم.. واجهنا سوء حظ في المباراتين".

وأضاف: "لعبنا أمام خصمين اليوم، المريخ وأرضية ملعب شهداء بنينا في بنغازي (ترتان)، ففريقي غير معتاد على مثل هذا النوع من الأرضيات، كما أن مساحته صغيرة".

وأكمل: "لست راضيا عن النتيجة، خاصة بعد أن تأقلم اللاعبون مع الملعب، فكان هناك تصاعد في الأداء مع الوقت، وللأسف نستحق ركلتي جزاء لم يحتسبهما الحكم".

وأردف: "أمامنا 4 مباريات، وسنحقق الفوز ونكسب النقاط، من أجل التأهل للدور المقبل".

وعن قلة أهداف الفريق، قال: "هذه المباريات حاسمة، وتنتهي بأقل عدد أهداف، كما لاحظتم المباراة السابقة حسمت بركلة جزاء، واليوم كان بالإمكان أن يتكرر الأمر، لكن الحكم لم يمنحنا إياها".

تعادل الزمالك مع المريخ

وهذه النقطة الأولى للزمالك، حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2002، والمريخ، وذلك بعد خسارتهما تواليا افتتاحاً بهدف أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي اللذين يلتقيان السبت.

وسيطر المريخ واستحوذ مبكراً مع تراجع دفاعي للزمالك، وفي الدقيقة التاسعة مرر الكولومبي برايان أنغولو كرة عرضية متقنة من ناحية اليسار حولها البرازيلي باولو سيرجيو دي سوزا بتسديدة علت عارضة الحارس محمد عواد. وعاد دي سوزا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ابعدها حسام عبد المجيد من على خط المرمى (13).

مع مرور الوقت، تحسن اداء الزمالك هجوميا بفعل تحركات محمود عبد الرازق "شيكابالا " وأحمد سيّد "زيزو" على الاطراف، وتعدّدت الركنيات على مرمى محمد مصطفى، وفي الدقيقة 32 مرّر سيف فاروق جعفر على حدود المنطقة للخالي من الرقابة التونسي سيف الدين الجزيري سددها بغرابة بعيدا عن المرمى.

وردّ المريخ بهجمة منظّمة من عدّة تمريرات على حدود المنطقة، فوصلت الكرة للمنفرد نوح الجزولي الذي سدّدها بجوار القائم الايسر لمرمى عواد (40).

وواصل لاعبو الزمالك ضغطهم الهجومي وسدّد نبيل عماد "دونغا" من خارج منطقة الجزاء ابعدها محمد مصطفى بصعوبة (50).

وردّ أنغولو بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الايسر (52)، واهدر حمزة داود فرصة هدف مؤكد للمريخ بعدما فشل في استغلال الكرة المرتدة من يد عواد بعد تسديدة أنغولو واطاح بها خارج المرمى (56).

وشهدت الدقيقة 70 أخطر فرص الزمالك من ركلة ركنية وصلت لسيف جعفر على حدود منطقة الجزاء سددها بالقائم الايسر.

وردّ البديل رمضان عجب بتسديدة من مسافة قريبة ابعدها عواد بصعوبة منقذا مرماه من هدف مؤكد (78).

المصدر / وكالات