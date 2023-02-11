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شباب بلوزداد يسقط الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

11 فبراير 2023 . الساعة 01:42 بتوقيت القدس
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واصل الزمالك نتائجه السيئة منذ بداية العام الجاري، بعد خسارته أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدوري في افتتاح دور 16 "دور المجموعات" لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الكاميروني ليونيل واميا من ضربة جزاء في الدقيقة 57، ليقتنص الفريق الجزائري ثلاث نقاط مهمة جداً في طريقه للتأهل لدور الثمانية من البطولة.

ويعد فوز شباب بلوزداد هو الأول له على الأندية المصرية.

وفي نفس اليوم الذي هبط فيه للمركز السادس في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد فوز المقاولون على غزل المحلة، فشل الزمالك في تحقيق الفوز الثاني له منذ بداية العام من 9 مباريات، في جميع المسابقات.

وكان الزمالك تلقى خسارة قاسية أمام فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز، بثلاثة أهداف دون مقابل يوم الاثنين الماضي.

المصدر / وكالات
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