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بالصور بعد 278 ساعة من الزلزال.. إنقاذ شخص في هطاي التركية

17 فبراير 2023 . الساعة 18:43 بتوقيت القدس
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تمكنت فرق الإنقاذ التركية الجمعة، من انتشال شخص في الأربعينيات بعد قضائه 278 ساعة تحت أنقاض الزلزال في ولاية هطاي، جنوبي البلاد.

وبحسب مراسل الأناضول، أنقذت الفرق هاكان ياسين أوغلو، ويبلغ حوالي 45 عاما، من تحت ركام منزله المدمر في حي "ديفنة" بولاية هطاي.

وتم إسعاف ياسين أوغلو إلى المستشفى فور انتشاله.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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المصدر / الأناضول
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#تركيا #زلزال #إنقاذ #هطاي

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