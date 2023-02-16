تفاصيل سرقة جنود الاحتلال دبابة من موقع بالجولان

أقدم اثنان من الجنود القدامى بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على سرقة دبابة من مرتفعات الجولان المحتل، احتجاجًا على سياسات حكومة المستوطنين بإضعاف السلطة القضائية.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان نقلته وكالة "الأناضول": "فتحت الشرطة تحقيقًا في سرقة دبابة من موقع تذكاري في شمال البلاد".

وأشارت إلى أن الدبابة سُرقت "من موقع تل ساكي التذكاري في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأضافت: "عند تلقّي التقرير، بدأت شرطة المنطقة الشمالية بفحص موقع الدبابة، وتم تحديده على مقطورة بالقرب من كيبوتس (مجمع سكني) جادوت".

ووفق الشرطة "من التحقيق الأولي في ملابسات القضية، يُشتبه في أن الدبابة نُقلت من المكان دون تصاريح، في إطار احتجاج".

وأشارت إلى أنها "احتجزت سائق السيارة التي تنقل الدبابة ومنظّم الاحتجاج لاستجوابهم".

ومن جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن اثنين من قدامى الجنود في سلاح المدرّعات في حرب عام 1973 سرقا الدبابة "للاحتجاج على جهود حكومة نتنياهو المستمرة لتقويض استقلال النظام القضائي الإسرائيلي".

والشهر الماضي، أعلنت الحكومة أنها تعتزم سن تشريع يسمح للكنيست بإلغاء قرارات المحكمة العليا، بالإضافة إلى تشريع يقلب الميزان في التعيينات القضائية لجنة لصالح السياسيين.

وبحسب الصحيفة، "قام الرجلان وكلاهما من كبار السن (67 و68 عامًا) الذين خدموا سابقًا في سلاح المدرعات، بسحب الدبابة غير العاملة، والتي كتبا عليها كلمة ديمقراطية وعلّقا نسخة من إعلان الاستقلال على ظهرها، إلى شاحنة مسطحة وقاداها لمسافة 40 كيلومترًا قبل أن توقفها الشرطة".

المصدر / الأناضول