"حماس": تفجير منازل المقاومين جريمة همجية وسلوك عصابات

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المقاومين الأبطال جريمة همجية وسلوك عصابات يعكس حالة الإفلاس التي يعيشها الكيان وقادة حكومته الفاشية، كما يكشف عجزه الكامل عن وقف ثورة الشعب الفلسطيني في الميدان.

وقال القانوع في تصريح صحفي وصل " " نسخة عنه، اليوم الخميس، : "إن استمرار الاحتلال في سياسة هدم منازل المقاومين وإصرار حكومة المستوطنين المتطرّفة على تعمّد هذه السياسة الهمجية والموغلة في العنصرية والإجرام، لن يخيف شعبنا، ولن يكسر إرادة الصمود والثبات لديه، ولن يزعزع ثقته بالمقاومة طريقًا للتحرير والعودة، ولن يوقف انتفاضة شعبنا المتصاعدة في كل ساحات الوطن".

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت في ساعات متأخرة من الليلة الماضية مدينة الخليل وفرضت إغلاقًا في محيط منزل عائلة الشهيد محمد كمال الجعبري، وأجبرت عشرات العائلات على إخلاء منازلها تمهيدًا لعملية تدميره والتي تمت صباح اليوم الخميس.

ونفذ الشهيد الجعبري عملية إطلاق نار على مجموعة من المستوطنين بتاريخ 2022/10/29 في مستوطنة "كريات أربع"، فقُتل أحدهم وأُصيب 3 آخرون، على مفرق منطقة واد الغروس شرق مدينة الخليل، وأسفرت عن استشهاده برصاص جنود الاحتلال.

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ووجّه القانوع تحية لمدينة الخليل وأبطالها المقاومين الذين ينتصرون للوطن والمقدّسات، شادًا على أيادي أهلها الذين يرابطون في المسجد الإبراهيمي ويقدّمون التضحيات.

وثمّن الدعوات الشعبية الرافضة لسياسة هدم منازل أبناء الشعب الفلسطيني ومواجهتها بكل الوسائل، داعيًا الفلسطينيين في عموم الضفة والقدس إلى تصعيد المقاومة وعملياتها البطولية تلبية لنداء القدس والمسجد الأقصى المبارك وثأراً لدماء الشهداء ووفاءً لتضحياتهم وردعاً للاحتلال وقطعان مستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين