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بالفيديو الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد الجعبري بالخليل

16 فبراير 2023 . الساعة 06:21 بتوقيت القدس
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منزل الشهيد محمد الجعبري

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزل الشهيد محمد كامل الجعبري، بعد ساعات من محاصرة المنزل.

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، المنطقة الجنوبية في الخليل تمهيداً لهدم منزل الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع" البطولية.

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ووافقت محكمة الاحتلال في 5 فبراير الحالي على هدم منزل الشهيد الجعبري في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بعد رفضها اعتراضًا من العائلة بخصوص هدم المنزل.

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ونفذ الشهيد "الجعبري" عملية إطلاق نار بطولية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب الخليل؛ وأسفرت عن قتل مستوطن وإصابة 5 آخرين.

وبعد يوم من تنفيذ العملية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عينون قضاء الخليل، وداهمت منزل الشهيد الجعبري، ورسمت خرائط تمهيدا لتفجيره فيما بعد، وذلك قبل أن تعتقل شقيقه نبيل الجعبري.

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ومحمد الجعبري هو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى قطاع غزة، والذي تحرر في صفقة وفاء الأحرار في شهر أكتوبر/تشرين أول 2011، وكان محكوما بمؤبدين بتهمة قتل جنديين خلال انتفاضة الأقصى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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