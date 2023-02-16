الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد الجعبري بالخليل

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزل الشهيد محمد كامل الجعبري، بعد ساعات من محاصرة المنزل.

#شاهد تفجير منزل الشـ..ــهيد محمد كامل الجعبري في الخليل. pic.twitter.com/jkH2t8KOIz — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 16, 2023

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، المنطقة الجنوبية في الخليل تمهيداً لهدم منزل الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع" البطولية.

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ووافقت محكمة الاحتلال في 5 فبراير الحالي على هدم منزل الشهيد الجعبري في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بعد رفضها اعتراضًا من العائلة بخصوص هدم المنزل.

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ونفذ الشهيد "الجعبري" عملية إطلاق نار بطولية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب الخليل؛ وأسفرت عن قتل مستوطن وإصابة 5 آخرين.

وبعد يوم من تنفيذ العملية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عينون قضاء الخليل، وداهمت منزل الشهيد الجعبري، ورسمت خرائط تمهيدا لتفجيره فيما بعد، وذلك قبل أن تعتقل شقيقه نبيل الجعبري.

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ومحمد الجعبري هو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى قطاع غزة، والذي تحرر في صفقة وفاء الأحرار في شهر أكتوبر/تشرين أول 2011، وكان محكوما بمؤبدين بتهمة قتل جنديين خلال انتفاضة الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين