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الاحتلال يهدم قرية العراقيب البدوية للمرة 213

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الاحتلال يهدم قرية العراقيب البدوية للمرة 213

16 فبراير 2023 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أقدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، على هدم قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، وذلك للمرة 213.

وهذه المرة السادسة عشر التي يتم فيها هدم القرية البدوية منذ بداية عام 2022، والثالثة منذ بداية العام الحالي، بعد أن كانت دمرتها 14 مرة خلال العام 2021، بحسب مصادر من الداخل المحتل.

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وفي كل مرة تقدم فيها قوات الاحتلال على هدم القرية، إلا أن سكانها يعملون على إعادة بناءها باستخدام الأخشاب والنايلون وغيره، في تصميم على التحدي وإفشال مخططات تهجيرهم من المنطقة.

ويقطن في القرية 22 عائلة بعدد يصل إلى نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعية الصحراوية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قرية العراقيب #عمليات هدم #الاحتلال الإسرائيلي #قرية بدوية

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