"قبائل البادية": الهدم المستمر لقرية العراقيب يعكس إفلاس الاحتلال

أكد تجمّع قبائل البادية أن هدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة 212 على التوالي لن يدفع أهلها سوى مزيد من التمسّك بأرضهم وبقائهم وأن الاحتلال إلى زوال.

وقال محمود أبو غياض المتحدث الإعلامي باسم التجمّع، في تصريح صحفي، وصل " " نسخة عنه، إن قيام الاحتلال بهدم قرية العراقيب للمرة 212 لا يعكس سوى إفلاس الاحتلال وعجزه أمام صمود أهل العراقيب وتمسّكهم بأرضهم وحقوقهم.

ودعا أبو غياض إلى أوسع حملة تضامنية مع أهالي العراقيب والوجود على الأرض معهم أمام آليات الهدم والتجريف، مؤكداً ضرورة التوحّد في مواجهة حكومة الاحتلال الفاشيّة، التي تستهدف الإنسان والحجر والشجر، على حد تعبيره.

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وأكد أن إصرار أهالي القرية على إعادة بنائها بعد كل عملية هدم، هو أكبر رسالة للاحتلال أن أهل العراقيب والنقب والداخل لا يمكن بحال من الأحوال أن يتنازلوا عن حقوقهم الشرعية في العيش بكرامة فوق أرضهم.

وهذه هي عملية الهدم الأولى للقرية منذ مطلع عام 2023، حيث هدمت القوات القرية 15 مرة خلال عام 2022، و14 مرة خلال عام 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين