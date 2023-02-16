16 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 16 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية وغيرها على الصعيد المحلي والعربي والدولي، يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1863 تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت.
- 1948 فوج اليرموك التابع لجيش الإنقاذ يدخل إلى جنوب بيسان ويهاجم مسـتعمرة محصنة، وبلغت خسائر الفوج ٣٧ شهيدا مقابل ۱۱۲ قتيلا يهوديًا.
- 1989 تأسيس مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والأردن والعراق واليمن الشمالي.
- 1992 اغتيال الأمين العام لحزب الله عباس الموسوي في غارة إسرائيلية.
- 2016 نتنياهو يطلب مساعدة ألمانيا لاستعادة جثث جنوده المفقودين في غزة.
- 2002 اغتيال نزيه أبو سباع أحد قادة حماس في الضفة الغربية.
- 2003 عملية استشهادية لكتائب أبو علي مصطفى في مغتصبة "كارني شمرون" في الضفة، ومقتل مستوطنين اثنين وإصابة (20) بجراح، ومنفذها الشهيد صادق عبد الحفيظ من قلقيلية.
- 2003 استشهاد القائد القسامي نضال فرحات و5 مجاهدين آخرين في عملية اغتيال مديرة من الاحتلال.
- 2005 الكنيست يقر قانون بتفكيك المستوطنات في قطاع غزة، بعد 38 عاماً من الاحتلال، وذلك بعد كثافة العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة.
- 2011 انطلاق أولى المظاهرات الفعلية لإسقاط نظام معمر القذافي بمدينة البيضاء في ليبيا، وسقوط أولى شهداء ثورة 17 فبراير بالمدينة ذاتها.
المصدر / فلسطين أون لاين