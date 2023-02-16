16 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 16 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية وغيرها على الصعيد المحلي والعربي والدولي، يضع " " أبرزه في نقاط:

1863 تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت.

تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت. 1948 فوج اليرموك التابع لجيش الإنقاذ يدخل إلى جنوب بيسان ويهاجم مسـتعمرة محصنة، وبلغت خسائر الفوج ٣٧ شهيدا مقابل ۱۱۲ قتيلا يهوديًا.

فوج اليرموك التابع لجيش الإنقاذ يدخل إلى جنوب بيسان ويهاجم مسـتعمرة محصنة، وبلغت خسائر الفوج ٣٧ شهيدا مقابل ۱۱۲ قتيلا يهوديًا. 1989 تأسيس مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والأردن والعراق واليمن الشمالي.

تأسيس مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والأردن والعراق واليمن الشمالي. 1992 اغتيال الأمين العام لحزب الله عباس الموسوي في غارة إسرائيلية.

اغتيال الأمين العام لحزب الله عباس الموسوي في غارة إسرائيلية. 2016 نتنياهو يطلب مساعدة ألمانيا لاستعادة جثث جنوده المفقودين في غزة.

نتنياهو يطلب مساعدة ألمانيا لاستعادة جثث جنوده المفقودين في غزة. 2002 اغتيال نزيه أبو سباع أحد قادة حماس في الضفة الغربية.

اغتيال نزيه أبو سباع أحد قادة حماس في الضفة الغربية. 2003 عملية استشهادية لكتائب أبو علي مصطفى في مغتصبة "كارني شمرون" في الضفة، ومقتل مستوطنين اثنين وإصابة (20) بجراح، ومنفذها الشهيد صادق عبد الحفيظ من قلقيلية.

عملية استشهادية لكتائب أبو علي مصطفى في مغتصبة "كارني شمرون" في الضفة، ومقتل مستوطنين اثنين وإصابة (20) بجراح، ومنفذها الشهيد صادق عبد الحفيظ من قلقيلية. 2003 استشهاد القائد القسامي نضال فرحات و5 مجاهدين آخرين في عملية اغتيال مديرة من الاحتلال.

استشهاد القائد القسامي نضال فرحات و5 مجاهدين آخرين في عملية اغتيال مديرة من الاحتلال. 2005 الكنيست يقر قانون بتفكيك المستوطنات في قطاع غزة، بعد 38 عاماً من الاحتلال، وذلك بعد كثافة العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة.

الكنيست يقر قانون بتفكيك المستوطنات في قطاع غزة، بعد 38 عاماً من الاحتلال، وذلك بعد كثافة العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة. 2011 انطلاق أولى المظاهرات الفعلية لإسقاط نظام معمر القذافي بمدينة البيضاء في ليبيا، وسقوط أولى شهداء ثورة 17 فبراير بالمدينة ذاتها.

المصدر / فلسطين أون لاين