فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

أهالي شعفاط: لن ندفع ثمن سياسة "بن غفير" وإضرابنا غداً رسالة تحذير للاحتلال

لتضررها بالزلزال.. ألازيغ التركية الولاية الحادية عشرة المنكوبة

"عرين الأسود": هدم المنازل في القدس سنقابله بهدم أمن الاحتلال ومستوطنيه

الاحتلال يقتحم الخليل لهدم منزل منفذ عملية "كريات أربع"

هل يشارك أبو غنيمة مع شباب رفح أمام غزة الرياضي؟

18 عملًا مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الاحتلال يقتحم علار شمال طولكرم ويعتقل شابين على حاجز عناب

نجم خدمات رفح يغيب عن موقعة الشجاعية

النائب حلايقة: نصرة الأسرى واجبة في معركتهم الشاملة مع السّجان

بتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان

لتضررها بالزلزال.. ألازيغ التركية الولاية الحادية عشرة المنكوبة

15 فبراير 2023 . الساعة 22:34 بتوقيت القدس
...

قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر توجيهات باعتبار ألازيغ الولاية الحادية عشرة منطقة منكوبة لتضررها بالزلزال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جليك الأربعاء في العاصمة أنقرة.

وأوضح جليك أن الرئيس أردوغان أصدر توجيهات باعتبار ألازيغ منطقة منكوبة لتأثرها بالزلزال، لتصبح الولاية الحادية عشرة المنكوبة.

وأضاف جليك: "الحكومة بدأت بإيداع المساعدة المادية في حسابات المتضررين من الزلزال ومقدارها 10 آلاف ليرة تركية (531 دولارا)

وأشار جليك إلى أنه بحسب تقديرات مؤسسات مهمة في العالم ، فإن المنطقة "تواجه أكبر كارثة طبيعية في المائة عام الماضية".

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#تركيا #أردوغان #زلزال #ألازيغ

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة