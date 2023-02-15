لتضررها بالزلزال.. ألازيغ التركية الولاية الحادية عشرة المنكوبة

قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر توجيهات باعتبار ألازيغ الولاية الحادية عشرة منطقة منكوبة لتضررها بالزلزال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جليك الأربعاء في العاصمة أنقرة.

وأوضح جليك أن الرئيس أردوغان أصدر توجيهات باعتبار ألازيغ منطقة منكوبة لتأثرها بالزلزال، لتصبح الولاية الحادية عشرة المنكوبة.

وأضاف جليك: "الحكومة بدأت بإيداع المساعدة المادية في حسابات المتضررين من الزلزال ومقدارها 10 آلاف ليرة تركية (531 دولارا)

وأشار جليك إلى أنه بحسب تقديرات مؤسسات مهمة في العالم ، فإن المنطقة "تواجه أكبر كارثة طبيعية في المائة عام الماضية".

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / الأناضول