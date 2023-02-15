"عرين الأسود": هدم المنازل في القدس سنقابله بهدم أمن الاحتلال ومستوطنيه

توعدت مجموعات عرين الأسود الاحتلال الإسرائيلي بهدم أمنه في كل مكان في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "هدم المنازل في القدس المحتلة سنقابله بهدم أمن الاحتلال ومستوطنيه في كل شارع من شوارع ضفتنا الأبية".

وفي رسالة للفتاة الفلسطينية التي قمعها الاحتلال في شعفاط بالقدس المحتلة، قالت مجموعات العرين: "أختاهُ لا عشنا ولا كُنّا إن مرّ الإعتداء عليكِ مرور الكرام، أختاهُ لا تجزعي فإن حقك في رقاب الأحرار، عهدٌ لك يا أختاه وكل أخت مقدسية، عهدٌ من عرين الأسود بأننا سننتقم لك، ونرد لك الحق مضاعفاً ونقطع اليد التي تمتد لكن".



ودعت مجموعات العرين لإشعال ما أمكن من إطارات في جميع مناطق القدس المحتلة، "لتكون غيمة سوداء كثيفة تعبّر عن غضبنا الشديد، أعلنوا العصيان المدني وانطلقوا في المواجهات".

وقالت: "لتكن الجمعة المقبلة هو أول أيام التصعيد والغضب، وليكن يوماً من نارٍ ولهب، ولتكن مرحلة مفصليّة وتاريخيّة تُسَجّل في سجل نضالاتكم، ننتظر منكم تلبية النداء لنثبت للعالم أجمع بأن القدس هي مفتاح السلام ومفتاح الحرب".

المصدر / فلسطين أون لاين