18 عملًا مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 18 عملًا مقاوماً، من بينها عملية إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" إلقاء عبوة ناسفة صوب قوات الاحتلال قرب بوابة الطور في نابلس، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية خلال المواجهات في أحياء القدس المحتلة.

وأطلق مقاومون الرصاص صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية في جنين.

واندلعت مواجهات في 8 نقاط تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في مخيم شعفاط، بالقدس المحتلة، ورام الله والخليل.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة ومفرقعات نارية على مواقع للاحتلال في راس العامود والعيساوية بالقدس المحتلة.

وتصدى المواطنون للمستوطنين وحطموا مركباتهم قرب مستوطنة "بسغات زئيف" الجاثمة على أراضي القدس، ومستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، وفي منطقة العوجا بأريحا.

ومنذ مطلع العام الجاري 2023، سجلت مدينة القدس وحدها 275 فعلاً مقاوماً، أدت إلى مقتل (9) مستوطنين، وجرح (35) آخرين.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد تم تنفيذ 12 عملية إطلاق نار في مدينة القدس، إلى جانب عملية دهس واحدة، وتفجير 11 عبوة ناسفة، و16 مفرقعات نارية.

كما تم إلقاء 8 زجاجات حارقة، وحرق 4 منشآت وأماكن وآليات عسكرية، وصد 8اعتداءات للمستوطنين.

واندلعت في مدينة القدس منذ بداية العام، 106 نقطة مواجهة، و26 مظاهرة، إلى جانب تسجيل 82 عمليات إلقاء حجارة.

المصدر / حرية نيوز