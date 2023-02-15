فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هل يشارك أبو غنيمة مع شباب رفح أمام غزة الرياضي؟

نجم خدمات رفح يغيب عن موقعة الشجاعية

النائب حلايقة: نصرة الأسرى واجبة في معركتهم الشاملة مع السّجان

الكشف عن موعد مباراة المغرب والبرازيل الودية

الهدمي: المقدسيون ماضون في مقاومة سياسات الاحتلال الانتقامية في المدينة

جريمة وسياسة عنصرية.. حماس تدين تشريع سحب الهوية من منفذي العمليات

أول تعليق من ميسي ونيمار بعد خسارة باريس أمام بايرن

ردا على إجراءات الاحتلال.. دعوات لعصيان مدني في مخيم شعفاط غداً

بكين: سنتخذ إجراءات للرد على عقوبات واشنطن إثر حادثة المنطاد

تقرير إنجليزي يكشف مصير آيت نوري مع وولفارهامبتون

تركزت في القدس

18 عملًا مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

15 فبراير 2023 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
...
إصابة جندي في عملية طعن ودهس غرب رام الله (أرشيف)

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 18 عملًا مقاوماً، من بينها عملية إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

 ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" إلقاء عبوة ناسفة صوب قوات الاحتلال قرب بوابة الطور في نابلس، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية خلال المواجهات في أحياء القدس المحتلة.

وأطلق مقاومون الرصاص صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية في جنين.

واندلعت مواجهات في 8 نقاط تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في مخيم شعفاط، بالقدس المحتلة، ورام الله والخليل.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة ومفرقعات نارية على مواقع للاحتلال في  راس العامود والعيساوية بالقدس المحتلة.

 وتصدى المواطنون للمستوطنين وحطموا مركباتهم قرب مستوطنة "بسغات زئيف" الجاثمة على أراضي القدس، ومستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، وفي منطقة العوجا بأريحا.

ومنذ مطلع العام الجاري 2023، سجلت مدينة القدس وحدها 275 فعلاً مقاوماً، أدت إلى مقتل (9) مستوطنين، وجرح (35) آخرين.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد تم تنفيذ 12 عملية إطلاق نار في مدينة القدس، إلى جانب عملية دهس واحدة، وتفجير 11 عبوة ناسفة، و16 مفرقعات نارية.

كما تم إلقاء 8 زجاجات حارقة، وحرق 4 منشآت وأماكن وآليات عسكرية، وصد 8اعتداءات للمستوطنين.

واندلعت في مدينة القدس منذ بداية العام، 106 نقطة مواجهة، و26 مظاهرة، إلى جانب تسجيل 82 عمليات إلقاء حجارة.

المصدر / حرية نيوز
تويتر تويتر
#القدس #الخليل #المقاومة #نابلس #جنين #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة