الهدمي: المقدسيون ماضون في مقاومة سياسات الاحتلال الانتقامية في المدينة

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إن سياسات الاحتلال في القدس عقابية وانتقامية، وذلك يعبر عن الألم الذي يعاني منه إثر تنفيذ العمليات البطولية.

وأضاف الهدمي، في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتلال ماضٍ في سياسته الانتقامية من أهالي مدينة القدس، والمقدسيون مستمرون في مقاومته.

وأكد أن "فتية القدس ينفذون العمليات البطولية ليؤكدوا للاحتلال أن ما يقوم به لن يرهبهم ولن يقبلوا به".

وأوضح أن الاحتلال يتعامل مع الشعب الفلسطيني بشكل منافٍ للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن "الأوضاع في مدينة القدس ستشهد خلال الفترة القادمة تصعيدًا وانفجارا في وجه الاحتلال".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض قيود مشددة على المواطنين في مخيم شعفاط شمال غرب القدس المحتلة.

وأعاقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز شعفاط العسكري، وصول أهالي المخيم والمناطق المجاورة، خاصة الطلبة، إلى أماكن عملهم ومدارسهم، واعتدى جنود الاحتلال على أحد الطلبة بالضرب عند الحاجز، وأخضعوه للتفتيش المهين.

ونفذت قوات الاحتلال اليوم، عمليات هدم في مدينة القدس المحتلة، طالت منشأة صناعية في بلدة شعفاط و7 محال تجارية، ضمن سياسة التهجير المتصاعدة بحق السكان المقدسيين.

ودعا أهالي وشباب مخيم شعفاط إلى الإضراب والعصيان المدني في المخيم، رفضاً لاعتداءات الاحتلال والتنكيل بالطلبة والأهالي على حاجز المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين