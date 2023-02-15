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القانوع: اعتداءات الاحتلال على مخيم شعفاط سلوك وحشي وإرهاب منظّم

15 فبراير 2023 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع

أكد الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، عبد اللطيف القانوع أن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي مخيم شعفاط وهدم المحال التجارية وسحل الفتيات على الحواجز سلوك وحشي يمثّل حالة الإرهاب المنظّم الذي تمارسه حكومة الاحتلال المتطرّفة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال في تصريحات صحفية:" إن هذا السلوك الفاشي لحكومة الاحتلال المتطرّفة الذي يستهدف كل ما هو فلسطيني سواء في الضفة الغربية أو القدس المحتلتين لن ينال من إرادة شعبنا أو يكسر همته في مواصلة ثورته ضد المحتل الصهيوني دفاعاً عن أرضنا ومقدّساتنا".

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وأضاف القانوع:" لن يُقابل تطرّف حكومة الاحتلال وفاشيتها إلا بمزيد من العمليات البطولية ضد الاحتلال وستمتد ضربات المقاومة والشباب الثائر لكل أراضينا المحتلة لتطال جنوده وقطعان مستوطنيه".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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