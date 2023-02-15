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شملت سجون "جلبوع والنقب وعوفر ومجدو وريمون"

وزارة الأسرى: دائرة العصيان داخل سجون الاحتلال تتسع

15 فبراير 2023 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الأربعاء، أنَّ دائرة العصيان والخطوات الاحتجاجية التي أعلنها الأسرى اتسعت لتشمل سجون جديدة وهي "جلبوع والنقب وعوفر ومجدو وريمون".

وأضافت الوزارة في بيان صحفي: إن "خطوات الأسرى هي مبدئية للرد على قرار المتطرّف إيتمار بن غفير بتحديد ساعة واحدة فقط للأسرى للاستحمام في سجني نفحة وجلبوع، ضمن البرنامج النضالي الوطني الذي أعدّته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة".

وتابعت: إن "الأسرى داخل السجون يعيشون حالة استنفار دائم وجاهزون للدفاع عن حقوقهم وإنجازاتهم مهما كلّفهم ذلك من ثمن، وهم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للالتفاف الشعبي والرسمي والجماهيري حول قضيتهم".

يُذكر أنَّ الأسرى بسجن "النقب" شرعوا أمس بتنفيذ أولى خطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال، عبر تعطيل عملية الفحص الأمني وارتداء ملابس الأسرى الخاصة "الشاباص"، وذلك ردّاً على تصعيد وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير عدوانه على الأسرى، ومحاربتهم في أبسط حقوقهم الإنسانية وهي الطعام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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