15 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 15 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1928 سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين تاج الدين الحسني رئيسا لسوريا.

سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين تاج الدين الحسني رئيسا لسوريا. 2003 مقاومو كتائب القسام يفجرون عبوة أسفل دبابة إسرائيلية من نوع (ميركافا) قرب مستوطنة (دوغيت) شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 4 جنود كانوا بداخلها.

مقاومو كتائب القسام يفجرون عبوة أسفل دبابة إسرائيلية من نوع (ميركافا) قرب مستوطنة (دوغيت) شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 4 جنود كانوا بداخلها. 2003 تظاهرات عالمية للتنديد بالحرب على العراق جمعت ما بین 10 ملايين و 15 ملیون شخص في أكثر من ١٠٠ مدينة.

تظاهرات عالمية للتنديد بالحرب على العراق جمعت ما بین 10 ملايين و 15 ملیون شخص في أكثر من ١٠٠ مدينة. 2004 انهيار جزء بمساحة 100 متر من الطريق المؤدي إلى باب المغاربة أحد الأبواب الرئيسة للمسجد الأقصى المبارك، بسبب أعمال الحفريات.

انهيار جزء بمساحة 100 متر من الطريق المؤدي إلى باب المغاربة أحد الأبواب الرئيسة للمسجد الأقصى المبارك، بسبب أعمال الحفريات. 2007 الحكومة الفلسطينية العاشرة تقدم استقالتها، ورئيس السلطة محمود عباس يكلف إسماعيل هنية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

الحكومة الفلسطينية العاشرة تقدم استقالتها، ورئيس السلطة محمود عباس يكلف إسماعيل هنية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. 2014 رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام يعلن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين