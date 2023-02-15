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15 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

15 فبراير 2023 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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15 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 15 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:

  • 1928 سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين تاج الدين الحسني رئيسا لسوريا.
  • 2003 مقاومو كتائب القسام يفجرون عبوة أسفل دبابة إسرائيلية من نوع (ميركافا) قرب مستوطنة (دوغيت) شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 4 جنود كانوا بداخلها.
  • 2003 تظاهرات عالمية للتنديد بالحرب على العراق جمعت ما بین 10 ملايين و 15 ملیون شخص في أكثر من ١٠٠ مدينة.
  • 2004 انهيار جزء بمساحة 100 متر من الطريق المؤدي إلى باب المغاربة أحد الأبواب الرئيسة للمسجد الأقصى المبارك، بسبب أعمال الحفريات.
  • 2007 الحكومة الفلسطينية العاشرة تقدم استقالتها، ورئيس السلطة محمود عباس يكلف إسماعيل هنية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
  • 2014 رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام يعلن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
المصدر / فلسطين أون لاين
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