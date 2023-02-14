فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسرى يشرعون صباح اليوم في تنفيذ باكورة خطواتهم الاحتجاجية

"لكونه معتقل على ذمة المحافظ" قرار قضائي بالإفراج عن المطارد اشتية

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء

اتهام خطير لمالية رام الله "بسرقة" مخصصات منتفعي الشؤون الاجتماعية

العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

الاحتلال يهدم منزلين في "جبل المكبر" والأهالي ينتفضون

الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

نقاط الاحتكاك المحتملة بين نتنياهو وبايدن (2-2)

14 فبراير من ذاكرة أحداث فلسطين

مؤتمر القدس خطوة تعالج طرق المواجهة

بالفيديو العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

14 فبراير 2023 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأنَّ مستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

اقرأ أيضاً: "القانوع": اقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته سلوك إجرامي

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#اقتحام الأقصى #مستوطنون #تهويد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة