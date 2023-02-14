14 فبراير من ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ14 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث المهمّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1876 ألكسندر غراهام بيل يسجّل براءة اختراع الهاتف.

ألكسندر غراهام بيل يسجّل براءة اختراع الهاتف. 1948 عصابة "الهاغاناة" تهاجم قرية سعسع شمال شرق مدينة صفد ودمّرت (20) منزلًا فوق رؤوس أصحابها، ما أدّى إلى استشهاد (60) مواطناً.

عصابة "الهاغاناة" تهاجم قرية سعسع شمال شرق مدينة صفد ودمّرت (20) منزلًا فوق رؤوس أصحابها، ما أدّى إلى استشهاد (60) مواطناً. 1949 الكنيست الإسرائيلي يعقد أول جلساته بمدينة القدس وينتخب حاييم وايز من رئيسًا للكيان العبري.

الكنيست الإسرائيلي يعقد أول جلساته بمدينة القدس وينتخب حاييم وايز من رئيسًا للكيان العبري. 1983 العميل سعد حداد يعلن إقامة دولة "لبنان الحر" في الجنوب اللبناني المحتل بمساعدة الكيان العبري.

العميل سعد حداد يعلن إقامة دولة "لبنان الحر" في الجنوب اللبناني المحتل بمساعدة الكيان العبري. 1988 جهاز "الموساد" يغتال المناضلين حمدي التميمي ومروان الكيالي ومحمد بخيص في قبرص.

جهاز "الموساد" يغتال المناضلين حمدي التميمي ومروان الكيالي ومحمد بخيص في قبرص. 1992 أربعة مجاهدين من فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨، اقتحموا موقعاً عسكريّاً في الروحة المحتلة، واعترف الاحتلال بمقتل (4) جنود وإصابة (3) آخرين وتبنّت الجهاد الإسلامي العملية.

أربعة مجاهدين من فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨، اقتحموا موقعاً عسكريّاً في الروحة المحتلة، واعترف الاحتلال بمقتل (4) جنود وإصابة (3) آخرين وتبنّت الجهاد الإسلامي العملية. 2001 مقتل 8 إسرائيليين بينهم 7 جنود 23 آخرون بعملية دهس نفذها خليل أبو علبة من غزة في منطقة (حولون) داخل أراضي الــ(48).

مقتل 8 إسرائيليين بينهم 7 جنود 23 آخرون بعملية دهس نفذها خليل أبو علبة من غزة في منطقة (حولون) داخل أراضي الــ(48). 2005 اغتيال رئيس الوزراء اللبـناني رفيق الحريري في تفجير استهدف موكبه ببيروت.

اغتيال رئيس الوزراء اللبـناني رفيق الحريري في تفجير استهدف موكبه ببيروت. 2009 الإمارات العربية المتحدة ترفض إصدار تأشيرة دخول للاعبة كرة المضرب الإسرائيلية شاهار بير لتشارك في بطولة سوني ايريكسون المقامة في إمارة دبي.

المصدر / فلسطين أون لاين