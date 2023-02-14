14 فبراير من ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ14 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث المهمّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1876 ألكسندر غراهام بيل يسجّل براءة اختراع الهاتف.
- 1948 عصابة "الهاغاناة" تهاجم قرية سعسع شمال شرق مدينة صفد ودمّرت (20) منزلًا فوق رؤوس أصحابها، ما أدّى إلى استشهاد (60) مواطناً.
- 1949 الكنيست الإسرائيلي يعقد أول جلساته بمدينة القدس وينتخب حاييم وايز من رئيسًا للكيان العبري.
- 1983 العميل سعد حداد يعلن إقامة دولة "لبنان الحر" في الجنوب اللبناني المحتل بمساعدة الكيان العبري.
- 1988 جهاز "الموساد" يغتال المناضلين حمدي التميمي ومروان الكيالي ومحمد بخيص في قبرص.
- 1992 أربعة مجاهدين من فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨، اقتحموا موقعاً عسكريّاً في الروحة المحتلة، واعترف الاحتلال بمقتل (4) جنود وإصابة (3) آخرين وتبنّت الجهاد الإسلامي العملية.
- 2001 مقتل 8 إسرائيليين بينهم 7 جنود 23 آخرون بعملية دهس نفذها خليل أبو علبة من غزة في منطقة (حولون) داخل أراضي الــ(48).
- 2005 اغتيال رئيس الوزراء اللبـناني رفيق الحريري في تفجير استهدف موكبه ببيروت.
- 2009 الإمارات العربية المتحدة ترفض إصدار تأشيرة دخول للاعبة كرة المضرب الإسرائيلية شاهار بير لتشارك في بطولة سوني ايريكسون المقامة في إمارة دبي.
المصدر / فلسطين أون لاين