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استُخدمت خلال بطولة كأس العالم

قطر تتبرع لتركيا وسوريا بـ10 آلاف منزل متنقل

13 فبراير 2023 . الساعة 19:56 بتوقيت القدس
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مقصورات وبيوت نقالة استُخدمت خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

أعلن مسؤول قطري عن استعداد دولة قطر إرسال عشرة آلاف وحدة بين مقصورات وبيوت نقالة استُخدمت خلال بطولة كأس العالم 2022، إلى تركيا وسوريا وذلك لإيواء ناجين خسروا منازلهم من جرّاء الزلزال المدمّر.

وأضاف المسؤول القطري، في تصريحات لفرانس برس: "في ضوء الاحتياجات العاجلة في تركيا وسوريا، قرّرنا أن نشحن مقصوراتنا وبيوتنا النقالة (كارافانات) إلى المنطقة، لتوفير دعم فوري يحتاج إليه بشدّة شعبا تركيا وسوريا".

واستُخدمت البيوت النقالة على مدى أسابيع لدى استضافة الدوحة نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام الماضي.

ومن المقرّر أن تبحر أول شحنة من ميناء الدوحة إلى تركيا الإثنين، ويُتوقع إرسال شحنات أخرى في الأيام المقبلة – بحسب فرانس برس.

تركيا بأمس الحاجة حاليًّا لإيجاد مساكن بعدما دمّر الزلزال آلاف المباني وتسبّب لعشرات آلاف الأبنية بأضرار تستلزم أعمال ترميم كبرى لتعود صالحة للسكن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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