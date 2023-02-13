حماس: عمليات القدس رسالة تحدٍّ لـ"كابينت الاحتلال"

اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" د. عبد اللطيف القانوع أن العمليات البطولية في مدينة القدس المحتلة اليوم رسالة تحدٍ لكابينت الاحتلال الإسرائيلي وقادته المتطرّفين وردّاً على قراراته باستهداف مدينة القدس وأهلنا المقدسيّين فيها وتشريع البؤر الاستيطانية في الضفة.

وشدّد القانوع في تصريح صحفي، أنَّ شعبنا الفلسطيني وشبابه الثائر سيواجهون عدوان الاحتلال وفاشية حكومته المتطرّفة بكل بسالة وعنفوان وبمزيد من العمليات البطولية.

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وقال: "سلوك حكومة الاحتلال المتطرّفة وقراراتها الفاشية التي تستهدف أرضنا ومقدّساتنا وشعبنا سيحوّل الأرض لهيباً وناراً تحت أقدام الصهاينة وقطعان المستوطنين".

وأضاف القانوع: "نحيي الشباب الثائر في مدينة القدس والضفة الغربية الذين يواصلون ضرباتهم ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه وندعو لمضاعفة التصدّي لجرائم الاحتلال والدفاع عن أرضنا ومقدّساتنا".

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بدوره، قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "ضربات متتالية يوجهها الشباب الثائر في مدينة القدس المحتلة لجيش الاحتلال ومستوطنيه، رداً على جرائم القتل اليومي بحق أبناء شعبنا وانتهاك حرمة المقدسات واقتحامات المسجد الأقصى".

وأضاف: "هذا الفعل المتصاعد من أهالي القدس، يؤكد فشل كل محاولات حكومة الاحتلال اليمينية لوقف هذه الثورة العظيمة، وسيحسم المعركة لصالح شعبنا وحقوقه المشروعة".

المصدر / فلسطين أون لاين