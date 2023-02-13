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"حماس" تنعى الشهيد بسطامي وتدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال

13 فبراير 2023 . الساعة 10:53 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، الشهيد أمير بسطامي (22عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوّات الاحتلال خلال مواجهات في مدينة نابلس فجر اليوم، عقب عملية اقتحام همجية لمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأكدت الحركة خلال تصريح صحفي، أنّ عمليات القتل والملاحقة واعتقال المجاهدين لن توقف المقاومة، بل ستزيدها إصرارًا على المضي قدمًا في الدفاع عن شعبنا ومقدساته بكلّ قوة وبسالة.

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وأرسلت "حماس" تعازيها إلى ذوي الشهيد بسطامي ومحبيه، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال وجرائمه، وانتصارًا للحقوق الفلسطينية الوطنية، ودفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى الذي يتعرض لأبشع حملات التهويد والتدنيس.

وكانت اشتباكات عنيفة وقعت بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة نابلس، وحاصرت بناية سكنية واشتبكت مع المقاومين المتواجدين داخلها. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد بسطامي، بعد محاولة إنعاشه من قِبل طواقم الإسعاف والطواقم الطبية، بالإضافة إلى نقل 5 إصابات إحداها خطيرة من موقع الاشتباك في نابلس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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