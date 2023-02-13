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إثر إصابتهما برصاص الاحتلال

الاحتلال يعتقل مقاومَين من "عرين الأسود" بعد اشتباك ضارٍ

13 فبراير 2023 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
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اشتباكات نابلس فجر اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، المقاومَين من عرين الأسود، أسامة الطويل وعبد الكامل جوري بعد اشتباك خاضاه لساعات طويلة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس بالضفة الغربية، أسفر عن إصابتهما بالرصاص.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت نابلس في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وحاصرت إحدى البنايات السكنية، في شارع سفيان قرب المجمع الغربي للمركبات. 

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وأفادت مصادر محلية، بأنّ المقاومة تصدّت للاقتحام بالرصاص والعبوات المتفجرة ردًّا على استهداف الاحتلال للبناية المحاصرة بالقذائف. 

بدورها، أعلنت مجموعة "عرين الأسود" عن تمكن مقاتليها من نصب كمينٍ لقوات الاحتلال، وتفجير عبوة ناسفة بمجموعة من الجنود، وإمطارهم بصليات من الرصاص. 

كما أُصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام في المواجهات التي اندلعت في محيط شارع سفيان بالمدينة.

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقالات #مقاومة #اشتباكات نابلس #عرين الأسود

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