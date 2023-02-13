13 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 13 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث على الصعيد المحلي والدولي يضع "فلسطين أون لاين" أبرزها لكم في نقاط:

1795 تأسيس جامعة ولاية نورث كارولينا أول جامعة تابعة لولاية أمريكية في الولايات المتحدة.

تأسيس جامعة ولاية نورث كارولينا أول جامعة تابعة لولاية أمريكية في الولايات المتحدة. 1946 اختيار مدينة نيويورك الأمريكية مقرًّا لهيئة الأمم المتحدة.

اختيار مدينة نيويورك الأمريكية مقرًّا لهيئة الأمم المتحدة. 1955 الكيان الصهيوني يستولي على (7) من مخطوطات البحر الميت.

الكيان الصهيوني يستولي على (7) من مخطوطات البحر الميت. 1960 فرنسا تجري أول تفجير نووي لها، وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكانًا لإجراء التجربة.

فرنسا تجري أول تفجير نووي لها، وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكانًا لإجراء التجربة. 1991 قصفُ ملجأ العامرية في بغداد ما أدى إلى مقتل 408 عراقي.

قصفُ ملجأ العامرية في بغداد ما أدى إلى مقتل 408 عراقي. 1994 قتَل القسامي عبد المنعم أبو حميد (صائد الشاباك) ضابط الاستخبارات "نوعم كوهين".

قتَل القسامي عبد المنعم أبو حميد (صائد الشاباك) ضابط الاستخبارات "نوعم كوهين". 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر يصدر إعلانًا دستوريًّا يعلن فيه حلَّ مجلسي الشعب والشورى، ويُعلّق العمل بالدستور.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر يصدر إعلانًا دستوريًّا يعلن فيه حلَّ مجلسي الشعب والشورى، ويُعلّق العمل بالدستور. 2016 استشهاد الفتاة كلزار العويوي إثر محاولة تنفيذ عملية طعن قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.

استشهاد الفتاة كلزار العويوي إثر محاولة تنفيذ عملية طعن قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة. 2017 انتخاب يحيى السنوار قائدًا لحركة حماس في قطاع غزة، خلفًا لإسماعيل هنية الذي انتُخب فيما بعد قائدًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا للأخ خالد مشعل.

انتخاب يحيى السنوار قائدًا لحركة حماس في قطاع غزة، خلفًا لإسماعيل هنية الذي انتُخب فيما بعد قائدًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا للأخ خالد مشعل. 2019 عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري استهدف حافلة للحرس الثوري الإيراني في محافظة بلوشستان في إيران.

المصدر / فلسطين أون لاين