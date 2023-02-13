13 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 13 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث على الصعيد المحلي والدولي يضع "فلسطين أون لاين" أبرزها لكم في نقاط:
- 1795 تأسيس جامعة ولاية نورث كارولينا أول جامعة تابعة لولاية أمريكية في الولايات المتحدة.
- 1946 اختيار مدينة نيويورك الأمريكية مقرًّا لهيئة الأمم المتحدة.
- 1955 الكيان الصهيوني يستولي على (7) من مخطوطات البحر الميت.
- 1960 فرنسا تجري أول تفجير نووي لها، وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكانًا لإجراء التجربة.
- 1991 قصفُ ملجأ العامرية في بغداد ما أدى إلى مقتل 408 عراقي.
- 1994 قتَل القسامي عبد المنعم أبو حميد (صائد الشاباك) ضابط الاستخبارات "نوعم كوهين".
- 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر يصدر إعلانًا دستوريًّا يعلن فيه حلَّ مجلسي الشعب والشورى، ويُعلّق العمل بالدستور.
- 2016 استشهاد الفتاة كلزار العويوي إثر محاولة تنفيذ عملية طعن قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.
- 2017 انتخاب يحيى السنوار قائدًا لحركة حماس في قطاع غزة، خلفًا لإسماعيل هنية الذي انتُخب فيما بعد قائدًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا للأخ خالد مشعل.
- 2019 عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري استهدف حافلة للحرس الثوري الإيراني في محافظة بلوشستان في إيران.
المصدر / فلسطين أون لاين