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13 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

13 فبراير 2023 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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13 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 13 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث على الصعيد المحلي والدولي يضع "فلسطين أون لاين" أبرزها لكم في نقاط:

  • 1795 تأسيس جامعة ولاية نورث كارولينا أول جامعة تابعة لولاية أمريكية في الولايات المتحدة.
  • 1946 اختيار مدينة نيويورك الأمريكية مقرًّا لهيئة الأمم المتحدة.
  • 1955 الكيان الصهيوني يستولي على (7) من مخطوطات البحر الميت.
  • 1960 فرنسا تجري أول تفجير نووي لها، وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكانًا لإجراء التجربة.
  • 1991 قصفُ ملجأ العامرية في بغداد ما أدى إلى مقتل 408 عراقي.
  • 1994 قتَل القسامي عبد المنعم أبو حميد (صائد الشاباك) ضابط الاستخبارات "نوعم كوهين".
  • 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر يصدر إعلانًا دستوريًّا يعلن فيه حلَّ مجلسي الشعب والشورى، ويُعلّق العمل بالدستور.
  • 2016 استشهاد الفتاة كلزار العويوي إثر محاولة تنفيذ عملية طعن قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.
  • 2017 انتخاب يحيى السنوار قائدًا لحركة حماس في قطاع غزة، خلفًا لإسماعيل هنية الذي انتُخب فيما بعد قائدًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا للأخ خالد مشعل.
  • 2019 عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري استهدف حافلة للحرس الثوري الإيراني في محافظة بلوشستان في إيران.
المصدر / فلسطين أون لاين
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