"الكابينيت" يقرر شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية

قرر مجلس الاحتلال الإسرائيلي الوزاري "الكابينت" شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ودعم خطة وزير أمن الاحتلال القومي إيتمار بن غفير في مدينة القدس.

وقال موقع "واللا" العبري، إن "الكابينت" الإسرائيلي قرر شرعنة 9 بؤر استيطانية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية، ودعم خطة بن غفير "الأمنية" شرقي القدس، بتصعيد المواجهة في المدينة.

بدورها، أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "بن غفير" قد طلب في اجتماع "الكابينت" بشرعنة 77 بؤرة استيطانية؛ إلا أن الموافقة تمت على 9 فقط.

إلى جاب ذلك، ذكرت قناة "كان" العبرية أنه سيتم توسيع الاعتقالات بحق المقدسيين، واتخاذ إجراءات صارمة؛ نافيةً إجراء عملية كبيرة كما خطط "بن غفير".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "الكابينيت" سيناقش إمكانية تنفيذ "عملية واسعة" في مناطق شرقي القدس، في أعقاب تصاعد أعمال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه هناك، لافتاً أنها ستكون عملية "مهمة وحساسة".

بينما أشار بن غفير، إلى أنه سيقدم للحكومة خطة عملية للتعامل مع أعمال المقاومة المتصاعدة شرقي القدس، موضحا أنه ليس لديه نية للتراجع عن قراره، بتنفيذ عملية "السور الواقي2".

ويوم الجمعة، وفي أعقاب مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 آخرين في عملية دهس نفذها الشهيد حسين قراقع، قرب مستوطنة راموت، هدد بن غفير قوات الاحتلال بتنفيذ "عملية السور الواقي 2" في شرق القدس، ليلقى تصريحه انتقادات وسخرية من عدة أطراف إسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين