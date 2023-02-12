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بعد قرابة 168 يوماً

أجهزة أمن السلطة تفرج عن المعتقل السياسي محمد علاوي من نابلس

12 فبراير 2023 . الساعة 22:28 بتوقيت القدس
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أفرجت أجهزة أمن السلطة اليوم الأحد، عن المعتقل السياسي محمد علاوي من محافظة نابلس، وذلك بعد ظروف اعتقالية سيئة للغاية دامت قرابة 168 يوماً، على خلفية سياسية ومشاركته في أعمالٍ وطنية.

وخلال فترة اختطافه بسجون السلطة، تعرض علاوي لمعاناة شديدة، دفعته لخوض إضرابٍ مفتوح عن الطعام مدته 6 أيام، قبل أن يعلقه بعد تراجع حالته الصحية وإصابته بصداع وآلام شديدة في جسده.

وحرمت أجهزة السلطة علاوي من المشاركة في وداع جدته (أم والده) وجدته (أم والدته)، أو المشاركة في مراسم التشييع، رغم التدخلات والوساطات الكبيرة.

وتسببت ظروف الاعتقال السيئة في نقص البروتين وتضخم في الأصابع لدى علاوي، إلى جانب الشكوى من آلام في اليدين والمفاصل.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة علاوي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي على خلفية سياسية، واحتجزته في سجن أريحا، ومارست سياسة المماطلة بحقه رغم الوعود بالإفراج عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #أجهزة السلطة #الضفة الغربية #محمد علاوي

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