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العثور على جثّة شاب بمنطقة جبلية شمال طولكرم

12 فبراير 2023 . الساعة 20:00 بتوقيت القدس
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عثر مواطنون مساء اليوم الأحد على جثة شاب في منطقة جبلية بمنطقة النزلة الشرقية شمال مدينة طولكرم.

وذكر الناطق باسم الشرطة برام الله لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، مساء اليوم، أن غرفة العمليات في شرطة محافظة طولكرم تلقت بلاغًا مفاده العثور على جثة شاب في منطقة جبلية بمنطقة النزلة الشرقية، وعلى الفور قام قسم الأدلة الجنائية والمباحث العامة ومركز شرطة علار بعمل الإجراءات اللازمة ومعاينة مكان الجريمة .

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان لإحالته للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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