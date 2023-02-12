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بيريز رئيس ريال مدريد يشيد بجماهير الملكي في المغرب

12 فبراير 2023 . الساعة 18:24 بتوقيت القدس
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بيريز رئيس ريال مدريد يشيد بجماهير الملكي في المغرب

نوّه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، بحسن التنظيم الذي ميّز نسخة المغرب من مونديال الأندية، والتي اختتمت، أمس السبت، بتتويج الفريق الإسباني باللقب، بعد فوزه على الهلال السعودي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جرت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وأشاد بيريز، خلال اللقاء الذي عقده السبت بمدينة سلا مع روابط مشجّعي النادي الملكي في المغرب "لابينا مدريديستا"، بالبنيات التحتية الرياضية والسياحية التي يتوفر عليها المغرب، والمكانة الكبيرة التي يحظى بها "الميرينغي" لدى المشجعين المغاربة.

وقال عبد الله الكوزي، رئيس رابطة مشجعي ريال مدريد بمدينة القنيطرة، في تصريح لـ"winwin" إن اللقاء التواصلي مع فلورنتينو بيريز انطلق بدقيقة صمت ترحمًا على ضحايا زلزال تركيا وسوريا، قبل عرض فيديو يوثق أبرز المحطات واللحظات التي تُوج فيها ريال مدريد بألقابه المحلية والأوروبية والعالمية.

وأضاف أن اللقاء حضره أيضًا بعض ممثلي روابط مشجعي ريال مدريد من فلسطين وقطر والإمارات العربية المتحدة، وموريتانيا وتونس والجزائر، إلى جانب الروابط المغربية التي جاءت من مختلف مدن المملكة.

وأوضح رئيس "لابينيا مدريديستا بالقنيطرة" أن بيريز أبدى إعجابه الشديد بالحماس والتشجيع الذي حصل عليه فريقه في ملعب الرباط، منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

وأكمل قائلًا: "بيريز أكد أنه سعيد بقرار الاتحاد الدولي بمنح المغرب تنظيم مونديال الأندية، لأنه بلد يعشق كرة القدم، ويتوفّر على كل الإمكانات التي تخوّل له تنظيم البطولات العالمية بمستوى عالٍ".

المصدر / وكالات
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#المغرب #ريال مدريد #كأس العالم للأندية #بيريز

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