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الشيخ صبري: حصار القدس من قبل الاحتلال أشد من حصار غزة

12 فبراير 2023 . الساعة 17:36 بتوقيت القدس
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أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن مدينة القدس محاصرة تماماً من الاحتلال، واعتبر أن ذلك الحصار "بدون مبالغة أشد من حصار غزة، بسبب جدار الفصل الأمني، وحواجز الاحتلال العسكرية".

ولفت، في محاضرة ألقاها اليوم الأحد في "جمعية رابطة علماء الأردن" إلى أنّ "تقصير العرب والمسلمين في نشر الرواية الصحيحة حول القدس والمسجد الأقصى المبارك، غير مفهوم، وغير مبرر".

ودعا إلى "نشر الرواية الإسلامية حول المسجد الأقصى لدحض رواية الاحتلال الزائفة، وبعدة لغات لأن أهمية الأقصى ترتبط بأهمية المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة" .

وذكر خطيب المسجد الأقصى أن "سبب عزل المدينة المقدسة عن محيطها، هو أن الاحتلال يريد إضعاف اقتصادها، وإجبار تجار القدس على الهجرة منها".

وتحدث صبري عن مشاركة وزير أمن الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير، في حكومة بنيامين نتنياهو، قائلا إن "هناك فوائد حدثت نتيجة قدوم بن غفير للحكومة، منها حدوث شرخ كبير وواضح داخل المجتمع الصهيوني، ولم يعد الموقف الدولي يتجاوب مع الاحتلال كما كان في السابق".

المصدر / وكالات
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#المسجد الأقصى #غزة #القدس #الشيخ عكرمة صبري

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