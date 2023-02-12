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لن يرضخوا للقوانين الباطلة

بكيرات: صمود المقدسيين أفشلَ مخططات الاحتلال في الأقصى

12 فبراير 2023 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
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نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات

أكد رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات على أنّ صمود المقدسيين أفشل مخططات الاحتلال بحق المسجد الأقصى.

وقال بكيرات في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأحد: "إنّ ثبات المقدسيين وصبرهم وشدّ الرحال للمسجد الأقصى مِلء ساحاته والتجذُّر فيه، هو الدعامة الأساسية التي سيفهم من خلالها الاحتلال أنّ هذا المسجد مسجدنا ولا يقبل القسمة على اثنين وغير قابل للتفاوض".

وشدّد على أنّ المقدسيين لن يرضخوا لقوانين الاحتلال الباطلة التي تُنفّذ من خلالها محاكمه انتهاكاتها بحقّ المسجد الأقصى المبارك وسياسة الهدم والتهجير في مدينة القدس.

وأضاف: "منذ اليوم الأول قلنا بأنّ المحاكم الإسرائيلية التي أعطتهم هذا الحقّ هي باطلة وأُنشأت على باطل وهي محاكم محتلة ولا نخضع لقوانينها".

وأردف: "من أجل ذلك كانت مظاهرات وارتقى في الأقصى عشرات الشهداء، ويتواصل التحدي المقدسي رفضًا لكل هذه القرارات".

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وتسببّت حفريات الاحتلال أسفل الأقصى مؤخرًا، بتسرب مياه الأمطار إلى داخل المصلى المرواني، أحد مصليات المسجد الأقصى عبر ثقوبٍ في سقفه، وذلك بسبب منع الاحتلال دائرة الأوقاف من ترميم مصليات المسجد المبارك.

كما تساقطت حجارة أكثر من مرة من أعمدة وأسوار ومصليات المسجد، بسبب منع الترميم داخل المسجد.

ويتهدد الهدم عشرات منازل المقدسيين في القدس المحتلة، حيث طالبت قوات الاحتلال في القدس المحتلة أصحاب ستة منازل بضرورة إخلائها تمهيدًا لهدمها اليوم الأحد.

وأطلق نشطاء مقدسيون دعوات للتواجد والرباط في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، للتصدي لمجزرة الهدم بعد إبلاغ سلطات الاحتلال عدة منازل بضرورة إخلائها تمهيدًا لهدمها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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